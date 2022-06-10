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Диетолог назвала самые калорийные фрукты и ягоды

Диетолог Соломатина назвала виноград самой калорийной ягодой

Фото: Manuel Venturini / Unsplash

При похудении чаще всего из рациона исключают определенный список фруктов и ягод, которые считаются самыми калорийными. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, это виноград, банан, хурма и черешня. Также не следует злоупотреблять арбузом и дыней, отметила диетолог: «Тут дело даже не в калориях. На арбузе многие даже устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили. Эти моменты тоже стоит учитывать».

Тем, кто особенно тщательно следит за уровнем сахара, — диабетикам, людям с инсулинорезистентностью, лишним весом — Соломатина напомнила, что все сладкие фрукты содержат много сахарозы. «Лучше, конечно, выбрать зеленое яблоко, а не красное — там даже больше хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Зеленое яблоко в этом плане будет лучше, но в принципе, если хочется съесть сладкого, лучше съесть красное яблоко, а не конфету или пирожное», — подчеркнула врач.

Ранее фитнес-тренер Рейчел Сакердоти рассказала о том, какие диеты могут привести к набору веса, а акушер-гинеколог Екатерина Волкова, часто работающая с желающими привести себя в форму после беременности пациентками, назвала четыре способа, которые помогут не набрать лишние килограммы после диеты.

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Екатерина Смирная
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