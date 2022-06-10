Фитнес-тренер назвала приводящую к полноте диету

The Sun: подразумевающие употребление 600 килокалорий в день диеты приводят к набору веса

Фитнес-тренер, психолог Рейчел Сакердоти рассказала, как диеты могут привести к набору веса. Об этом пишет The Sun.

По ее словам, к полноте приводят жесткие диеты, подразумевающие употребление всего 600 килокалорий в день при минимальной норме в 1200–1800 килокалорий. «Мы рискуем попасть в заколдованный круг похудения и набора веса, который скажется на здоровье — физическом и ментальном», — предупреждает эксперт.

Низкокалорийные диеты, добавляет Сакердоти, не учитывают роль занятий спортом в похудении и наборе мышечной массы. «Такие диеты снижают объем мышечной массы, а не уменьшают объемы жира, и обмен веществ замедляется. Поэтому после строгого ограничения калорий у большинства людей вес возвращается», — назвала она причину бесполезности такой диеты.

Последствиями низкокалорийной диеты, предостерегает Сакердоти, могут стать дефицит питательных веществ, угнетение репродуктивной функции, болезни желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

Ранее врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова, часто работающая с желающими привести себя в форму после беременности пациентками, призвала мечтающих привести вес в норму не отчаиваться. Она назвала четыре простых способа, которые помогут снова не набрать лишние килограммы после диеты.