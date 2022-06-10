Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Фитнес-тренер назвала приводящую к полноте диету

The Sun: подразумевающие употребление 600 килокалорий в день диеты приводят к набору веса

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Фитнес-тренер, психолог Рейчел Сакердоти рассказала, как диеты могут привести к набору веса. Об этом пишет The Sun.

По ее словам, к полноте приводят жесткие диеты, подразумевающие употребление всего 600 килокалорий в день при минимальной норме в 1200–1800 килокалорий. «Мы рискуем попасть в заколдованный круг похудения и набора веса, который скажется на здоровье — физическом и ментальном», — предупреждает эксперт.

Низкокалорийные диеты, добавляет Сакердоти, не учитывают роль занятий спортом в похудении и наборе мышечной массы. «Такие диеты снижают объем мышечной массы, а не уменьшают объемы жира, и обмен веществ замедляется. Поэтому после строгого ограничения калорий у большинства людей вес возвращается», — назвала она причину бесполезности такой диеты.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Последствиями низкокалорийной диеты, предостерегает Сакердоти, могут стать дефицит питательных веществ, угнетение репродуктивной функции, болезни желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

Ранее врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова, часто работающая с желающими привести себя в форму после беременности пациентками, призвала мечтающих привести вес в норму не отчаиваться. Она назвала четыре простых способа, которые помогут снова не набрать лишние килограммы после диеты.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом
Полицейский московского метрополитена получил огнестрельное ранение в драке
В ООН назвали реальную причину повышения цен
Экс-президент Польши описал рост цен фразой «хожу по магазинам и чуть не плачу»
Российский стилист назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному
В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери
В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику
Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым
Названы плюсы и минусы вегетарианства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.