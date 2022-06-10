В Британии предрекли исчезновение на черном рынке поставляемого Киеву оружия

Sky News: в SIPRI предрекли попадание на черный рынок поставляемого Западом Киеву оружия

Часть западного вооружения, поставляемого на Украину, может исчезнуть на черном рынке из-за происходящих в стране беспорядков. Такое будущее для иностранной продукции военного назначения в беседе с британским телеканалом Sky News предрек старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Саймон Веземан.

«Трудно отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Есть риск, что груз затеряется в этом хаосе», — заявил специалист, признав, что сейчас эту проблему решить не получится. По его словам, в будущем следует разработать программу по изъятию амуниции у гражданского населения.

Представитель британской организации Campaign Against Arms Trade, выступающей против торговли оружием, Кристен Байес, в свою очередь, заметила, что поставки военной техники Киеву странами Европы и США понятны, но «не беспроблемны».

«Вы можете думать, что передаете вооружение людям, которых знаете и которые вам нравятся, но потом оно оказывается продано людям, о которых вам ничего не известно», — заключила Байес.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку военной помощи Украине — ее стоимость составит 630 миллионов долларов.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он сообщил о передаче реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами Киеву.

