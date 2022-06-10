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Названы четыре города с резко подорожавшими из-за МЦД квартирами

ЦИАН: сильнее всего из-за строительства МЦД жилье подорожало в Железнодорожном

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сильнее всего из-за строительства обеспечивающих регулярную связь со столицей станций Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) жилье подорожало в Железнодорожном. Четыре города Подмосковья с резкой динамикой цен на новостройки на фоне улучшения транспортной доступности назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в конце декабря 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах Железнодорожного составляла 135,4 тысячи рублей, а по итогам мая 2022-го цена выросла на 17 процентов, до 158,3 тысячи рублей.

Второе место занял город Люберцы, где из-за строительства МЦД «квадрат» подорожал на 12 процентов, до 200,8 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Апрелевка, где стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 10 процентов, до 163,9 тысячи рублей. Четверку лидеров замыкают подмосковные Химки с подорожанием на 5 процентов, до 156,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Аналитики отметили, что в целом в Подмосковье с начала 2022 года «квадрат» на первичном рынке в среднем подорожал на 12 процентов, до 165,7 тысячи рублей. «Рост связан не столько с улучшением транспортной доступности данных локаций (станции МЦД расположены в центре городов, где сложилась плотная застройка и новостроек мало — основная часть объектов первичного рынка находится на окраинах городов, то есть на удалении от МЦД), сколько с информационным фоном и возможностью позиционирования», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее специалисты «Инком-Недвижимости» выяснили, что в первую неделю июня в Подмосковье значительно вырос спрос на новостройки (на 64 процента по сравнению с первой неделей мая) и сравнялся с показателем того же месяца в 2021-м.

Нина Ташевская
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