Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Два российских полковника МВД получили срок за взятки

Два полковника из секретного подразделения МВД получили срок за взятки в 12 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве два российских полковника из секретного подразделения МВД РФ получили шесть и семь лет колонии строгого режима за взятки в 12 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Мосгорсудом осуждены бывший начальник управления технического и финансового обеспечения поисковых мероприятий Сергей Бурков (7 лет колонии) и его бывший подчиненный Сергей Уваров (6 лет колонии). Суд установил, что силовики получили взятки от бизнесмена за победу в тендерах на поставку защищенного компьютерного оборудования, предназначавшегося для оперативно-поискового бюро.

Коммерсант-взяткодатель вовремя заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и, отсидев меньше положенного срока (приговор — два года колонии), уже вышел на свободу. По итогам его фирма в 2018 году выиграв тендер, заключила с МВД госконтракт на поставку защищенных компьютеров для оперативно-поискового бюро на 91,46 миллиона рублей.

30 мая сообщалось, что бывший сотрудник МВД Дмитрий Захарченко, прозванный в прессе «золотым полковником», обжаловал второй приговор по делу о коррупции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
Бывшего проректора российского вуза поймали на взятке в почти полмиллиона рублей
Румыния впервые испытала американскую HIMARS
49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах
Ограбление под предлогом обмена валюты в Москве попало на видео
Британец покусал полицейского и напал на постояльцев отеля на популярном курорте
В Москве подорожали новые квартиры
Назван эффективный способ похудеть к отпуску
Посла России вызвали в эстонский МИД из-за слов Путина о Нарве
Вучич отреагировал на слова Шольца о вступлении Сербии в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.