«Золотой» полковник МВД Захарченко обжаловал второй приговор в 16 лет за взятки

Осужденный на 16 лет за взятки экс-полковник МВД Захарченко обжаловал приговор

Бывший сотрудник МВД, прозванный в прессе «золотым полковником», Дмитрий Захарченко обжаловал второй приговор по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

От него и других фигурантов дела о взятках на 1,4 миллиарда рублей поступила апелляционная жалоба с просьбой отменить решение суда как незаконное.

Пресненский суд Москвы 17 мая вынес приговор экс-полковнику МВД Захарченко в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Он признан виновным получении незаконного вознаграждение на протяжении десяти лет.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.