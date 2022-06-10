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Экс-президент Польши описал рост цен фразой «хожу по магазинам и чуть не плачу»

Бывший президент Польши Коморовский заявил о росте цен на товары и услуги в стране

Фото: Dominik Gajda / Globallookpress.com

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский оценил рост цен на продукты и услуги в стране. Соответствующий комментарий он дал радиостанции Radio Zet, пишет Rzeczpospolita.

«Сейчас я хожу по магазинам и чуть ли не плачу вместе с другими покупателями, потому что шокирует повышение цен практически на все товары и на все услуги», — приводит издание фразу, сказанную политиком в эфире Radio Zet.

Экс-глава государства также заявил, что в обществе нарастают негативные настроения и все чаще звучат резкие высказывания в адрес властей. «Резкий рост цен и резкий рост стоимости жизни. Это будет чрезвычайно трудный период для многих польских семей», — заметил политик.

Коморовский также сообщил, что инфляция в Польше «намного выше», чем в среднем по странам Европейского союза.

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Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит подорожание энергоносителей.

9 июня президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в стране проклятием, отметив, что больше всего дорожает бензин и еда. При этом его администрация называет повышение цен «подорожанием [президента России Владимира] Путина». Там утверждают, что инфляция стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

Российский лидер в свою очередь заметил, что на Западе пытаются обвинить Россию в рекордной инфляции, однако, по его словам, она тут «ни при чем». Президент добавил, что рост цен в странах — результат их собственных ошибок. «Они сами сделали эти ошибки. А теперь, пытаясь прикрыть одно место, все перекладывают на Россию, что она во всем виновата», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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