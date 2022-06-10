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Украину пригласят на саммит НАТО в Мадриде

Europa Press: Украина получит приглашение на саммит НАТО, визит Зеленского под вопросом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Агентство Europa Press сообщило, что Украина в ближайшее время получит официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом визит президента Украины Владимира Зеленского остается под вопросом, он будет зависеть от развития конфликта на Украине и его возможности выехать из страны. О приезде украинского лидера в Испанию будет неизвестно «до последней минуты», говорится в материале.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что Зеленский примет участие в саммите «тем или иным образом».

Встреча пройдет в трех павильонах выставочного комплекса IFEMA. Ожидается, что в саммите примут участие около 5 тысяч человек — политических лидеров, членов делегаций и организаций, а также журналистов. Встречу планируют посетить 30 глав государств, а также руководители Японии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Финляндии, Ирландии, Кипра, Мальты и Швеции. Кроме того, на саммите ожидают руководителей европейских институтов.

Марина Совина
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