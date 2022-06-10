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Спорт

Стало известно место проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Встреча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Место проведения игры стало известно из сообщения в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Решение приняло бюро исполкома РФС. Информация о времени начала матча и продаже билетов будет опубликована дополнительно.

2 июня «Спартак» обратился в РФС и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Красно-белые высказали несколько пожеланий по поводу проведения матча. Москвичи хотели назначения на игру иностранных арбитров, перенести встречу с 9 на 16 июля, а также провести ее на стадионе «Лужники» в Москве. Альтернативным вариантом «Спартак» называл нейтральную арену.

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок благодаря победе в чемпионате России. «Спартак» поборется за титул как обладатель Кубка страны.

Алексей Гусев
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