В Сочи построят гостиничный комплекс за 17,2 миллиарда рублей
ООО «Специализированный застройщик "Мегалэнд"» за четыре года построит в Сочи четырехзвездочный гостиничный комплекс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
На создание проекта, состоящего из отеля, ресторанного и СПА-комплексов, конференц-зала и медицинского центра, инвесторы выделили 17,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что компания-застройщик уже реализовала ряд проектов по благоустройству городских объектов на курорте, среди них — реконструкция пляжей «Ривьера» и «Маяк», а также набережной реки Сочи.
Ранее Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в городе в рамках проекта «Две реки — одно море» планируют построить прогулочную зону длиной около 15 километров от набережной реки Сочи до Морского порта. Также политик напомнил, что в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» уже начались работы по благоустройству набережной реки Хоста.