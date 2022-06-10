В Сочи построят гостиничный комплекс за 17,2 миллиарда рублей

Администрация Краснодарского края: в Сочи построят четырехзвездочный гостиничный комплекс

ООО «Специализированный застройщик "Мегалэнд"» за четыре года построит в Сочи четырехзвездочный гостиничный комплекс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

На создание проекта, состоящего из отеля, ресторанного и СПА-комплексов, конференц-зала и медицинского центра, инвесторы выделили 17,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что компания-застройщик уже реализовала ряд проектов по благоустройству городских объектов на курорте, среди них — реконструкция пляжей «Ривьера» и «Маяк», а также набережной реки Сочи.

Ранее Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в городе в рамках проекта «Две реки — одно море» планируют построить прогулочную зону длиной около 15 километров от набережной реки Сочи до Морского порта. Также политик напомнил, что в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» уже начались работы по благоустройству набережной реки Хоста.