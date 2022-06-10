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В России предположили присвоение Турции статуса привилегированного партнера

Политолог Калачев спрогнозировал экономическое сближение России и Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия может присвоить Турции статус привилегированного партнера — это позволит Анкаре увеличить свой рынок сбыта. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» сделал руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев.

Турция заинтересована в масштабировании своей экономики. Россия, в свою очередь, может предложить Анкаре новый рынок сбыта. «Формы сближения и кооперации могут быть самыми разными. Можно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но Турция вряд ли туда вступит. Но об экономической интеграции России с Турцией мы услышим еще не раз и какой-то статус привилегированного партнера вполне может появиться», — спрогнозировал специалист.

Россия для Турции интересна с точки зрения энергоресурсов и товарооборота, подчеркнул Калачев. «Они заинтересованы в стабильных долгосрочных экономических связях и будут использовать все выгоды», — указал политолог.

Однако экономическое сближение Москвы с Анкарой не будет означать отказ от многовекторности, отметил Калачев. Эксперт заявил, что российская экономика сопоставима с итальянской. «Вопрос тут состоит в том, где товарооборот больше или какие выгоды Турция сможет получить. Здесь нельзя отрывать одно от другого. Точно могу сказать, что не надо обольщаться. Мы безусловно интересны Турции, особенно сейчас, но жертвовать мировыми отношениями ради нас никто не будет», — высказался руководитель «Политической экспертной группы».

Ранее Калачев назвал страны, имеющие сходный с Россией запрос на расширение рынков сбыта. Он спрогнозировал, что в новых условиях начнется экономическое сближение РФ с государствами Южной, Западной и Центральной Азии — в частности, с Турцией, Ираном и Афганистаном.

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Виктория Немис
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