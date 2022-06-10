Названы сходные с Россией по экономическим запросам страны

Политолог Калачев спрогнозировал сближение России с Турцией, Ираном и Афганистаном

Руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев назвал страны, имеющие сходный с Россией запрос на расширение рынков сбыта. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, что в новых условиях начнется экономическое сближение РФ с государствами Южной, Западной и Центральной Азии — в частности, с Турцией, Ираном и Афганистаном.

Эксперт напомнил, что российская экономика не самая крупная в мире. Однако он подчеркнул ее стабильность. «Это важный фактор. Во-первых, потому что мы богаты природными ресурсами. Во-вторых, даже в условиях снижения доходов населения мы все равно будем достаточно большим рынком», — отметил Калачев.

Кому это может быть интересно. Тем странам, для которых соседство с Россией дает расширение экономических связей, или тем странам, которые считают, что они способны заместить выпадающую номенклатуру товаров и продукции Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы, политолог

Руководитель Политической экспертной группы убежден, что азиатские страны заинтересованы в партнерстве с Россией.

«Можно говорить о возможности углубления партнерства с Турцией, несмотря на все сложности наших с ними взаимоотношений по Сирии и не только. Можно говорить, что можно развивать и углублять взаимоотношения с такими странами, как Монголия. Понятно, будут углубляться точно совершенно торгово-экономические отношения с Ираном. Кстати, Афганистан не стоит сбрасывать со счетов. В общем, Азия», — пояснил он.

Это те страны, где возникают сходные с Россией проблемы, подчеркнул Калачев. К ним он причислил необходимость поиска новых рынков сбыта, санкции и решение вопросов развития технологий.

Ранее стало известно, что представители Центробанков Турции и Венесуэлы обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

После начала специальной военной операции на Украине из России ушли крупные участники рынка международных платежей, в том числе американская система денежных переводов Western Union.

В середине мая первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала о намерении регулятора сконцентрироваться на развитии трансграничных платежей. Она добавила, что Банк России летом 2022-го намерен достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты «Мир». Сейчас такие карты принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Вице-премьер России Александр Новак в мае сообщил, что Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции. Позже Новак заявил, что правительства России и Ирана совместно с их центральными банками обсудили соединение национальных платежных систем Shetab и «Мир».