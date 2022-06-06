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Россия обсудит с Турцией и Венесуэлой сотрудничество в сфере платежных систем

ЦБ Турции и Венесуэлы обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем на ПМЭФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представители Центробанков Турции и Венесуэлы обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости со ссылкой на материалы фонда Росконгресс.

«Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем», — указано в сообщении фонда. После начала специальной военной операции на Украине из России ушли крупные участники рынка международных платежей, в том числе американская система денежных переводов Western Union.

В середине мая первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала о намерении регулятора сконцентрироваться на развитии трансграничных платежей. Она добавила, что Банк России летом 2022-го намерен достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты «Мир». Сейчас такие карты принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

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Вице-премьер России Александр Новак в мае сообщил, что Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции. Позже Новак заявил, что правительства России и Ирана государств совместно с их центральными банками обсудили соединение национальных платежных систем Shetab и «Мир».

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Софья Ермакова
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