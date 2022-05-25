Иран поможет России отказаться от доллара

Вице-премьер Новак заявил, что Россия и Иран соединят национальные платежные системы

Россия и Иран договорились перейти на расчеты в национальных валютах (рублях и риалах), заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, Тегеран поможет Москве быстрее отказаться от доллара. Кроме того, правительства двух государств совместно с их центральными банками обсудили соединение платежных систем Shetab и «Мир».

По мнению Новака, сотрудничество России и Ирана в нынешних условиях стало особенно важным. В частности, для транзита груза с Персидского залива. В ходе встречи Россия и Иран также обсудили поставки энергоносителей и инвестиции в нефтегазовые проекты. «Мы подробно обсудили вопросы, касающиеся своповых поставок газа, нефти и увеличения совместных инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов», — подчеркнул вице-премьер.

Новак рассказал, что торговый оборот между Россией и Ираном в первом квартале 2022 года вырос на 10 процентов. К концу 2021 года удалось достичь увеличения показателя на 81 процент — максимального уровня за последние годы, напомнил он. По мнению вице-премьера, странам следует снимать административные барьеры и упрощать бюрократические процедуры, ускорять процедуры сертификации и декларирования продукции.

К переходу на расчеты в нацвалютах Москва подталкивает и Индию. Российские власти настаивают на этом с тех пор, как были объявлены санкции в отношении российских банков и запрет на транзакции через систему SWIFT. Форма расчетов представляется такой: рубли будут переданы на хранение в индийский банк и конвертированы в рупии и наоборот при поставках в обратном направлении. Тем не менее Индия не спешит переходить на новую форму расчетов в торговле с Россией из-за волатильности рубля.