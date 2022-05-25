Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Иран поможет России отказаться от доллара

Вице-премьер Новак заявил, что Россия и Иран соединят национальные платежные системы

Фото: Unsplash

Россия и Иран договорились перейти на расчеты в национальных валютах (рублях и риалах), заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, Тегеран поможет Москве быстрее отказаться от доллара. Кроме того, правительства двух государств совместно с их центральными банками обсудили соединение платежных систем Shetab и «Мир».

По мнению Новака, сотрудничество России и Ирана в нынешних условиях стало особенно важным. В частности, для транзита груза с Персидского залива. В ходе встречи Россия и Иран также обсудили поставки энергоносителей и инвестиции в нефтегазовые проекты. «Мы подробно обсудили вопросы, касающиеся своповых поставок газа, нефти и увеличения совместных инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов», — подчеркнул вице-премьер.

Новак рассказал, что торговый оборот между Россией и Ираном в первом квартале 2022 года вырос на 10 процентов. К концу 2021 года удалось достичь увеличения показателя на 81 процент — максимального уровня за последние годы, напомнил он. По мнению вице-премьера, странам следует снимать административные барьеры и упрощать бюрократические процедуры, ускорять процедуры сертификации и декларирования продукции.

К переходу на расчеты в нацвалютах Москва подталкивает и Индию. Российские власти настаивают на этом с тех пор, как были объявлены санкции в отношении российских банков и запрет на транзакции через систему SWIFT. Форма расчетов представляется такой: рубли будут переданы на хранение в индийский банк и конвертированы в рупии и наоборот при поставках в обратном направлении. Тем не менее Индия не спешит переходить на новую форму расчетов в торговле с Россией из-за волатильности рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности
Обидевшийся россиянин сжег дом вместе с двумя односельчанами
Никита Ефремов рассказал о давлении после ареста отца
Минпромторг выступил за запрет въезда европейских грузоперевозчиков
В ЛНР сообщили об оперативном окружении Северодонецка
Курс доллара вырос
Одобренный препарат омолодил кровеносные сосуды у мышей
Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову
Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии
В Киеве сообщили о дефиците соли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.