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Индия решила не спешить в переходе на расчеты в рублях с Россией

Индии потребуется время для переход на расчеты в рублях и рупиях в торговле с Россией

Фото: Pixabay

Индия не спешит переходить на расчеты в рублях и рупиях в торговле с Россией, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Они объясняют такое решение волатильностью российской валюты и нестабильной геополитической ситуацией. В результате индийские трейдеры не видят срочности в приеме платежей от России и позволяют им накапливаться, отметил источник. Понадобится еще время, чтобы закончить создание механизма для прямой оплаты торговых сделок между двумя странами в национальной валюте, добавил он.

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Пока власти Индии проявляют осторожность в этом вопросе. Глава Резервного банка страны (RBI) Шактиканта Дас пояснил, что регулятор не будет делать ничего, что противоречит санкциям, введенным против России.

Ранее США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти и осудить спецоперацию России на Украине. В апреле индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила из своего последнего тендера российскую нефть Urals якобы из-за высокого содержания серы.

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Платон Щукин
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