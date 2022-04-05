США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти

США призвали Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из России

США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова передает ТАСС.

Так спикер прокомментировала недавний визит заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в Нью-Дели. «Платежи за энергоресурсы не подвергнуты действию санкций. [Однако] Далип ясно дал понять своим партнерам в рамках этого визита, что, по нашему мнению, интересам Индии не отвечает ускорение или наращивание импорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров», — заявила Псаки.

По словам пресс-секретаря президента, на данный момент на Россию приходится всего 1-2 процента всего объема импорта энергоносителей Индией. Псаки подчеркнула, что США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива или, по крайней мере, сократить зависимость от него.

Спикер также заявила, что Сингх разъяснил индийским должностным лицам механизм действия американских санкций США и призвал соблюдать их. По мнению Вашингтона, «любая страна, организация» должна следовать американским ограничительным мерам.

В конце марта стало известно, что Индия резко нарастила закупки российской нефти — с начала месяца в страну было отправлено пять партий объемом около 6 миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года. Увеличение закупок может объясняться тем, что Россия предлагает Индии нефть Urals с большой скидкой. Узнав об этом, США пригрозили стране последствиями в связи с тем, что Вашингтон готовится усилить санкции против Москвы.