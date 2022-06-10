Народная милиция ДНР отчиталась о потерях в украинской армии

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 40 украинских военных за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Донецкой народной республики за сутки безвозвратно потеряли более 40 человек личного состава. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Согласно отчету командования, в пятницу, 10 июня украинская армия также лишилась двух бронетранспортеров, двух грузовиков, двух огневых точек в укрепрайоне под Авдеевкой и огневой позиции для гаубицы Д-30. Также силы ДНР сумели захватить одну САУ «Акация» и одну боевую машину пехоты.

«Кроме того, на Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь», — отчитались военные.

Потери Народной милиции за сутки составили три человека убитыми и 12 ранеными.

«Огонь велся по районам 16 населенных пунктов Республики. В результате обстрелов трое мирных жителей погибли и 15 получили ранения. Повреждено 27 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что накануне, 9 июня, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибром 155 миллиметров. Погибла женщина.