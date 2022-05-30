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Народная милиция ДНР и ЛНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ДНР и ЛНР сообщила об уничтожении 92 украинских военных за сутки

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик за прошедшие сутки уничтожили 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Донбасс. Сообщения об этом появились в официальных Telegram-каналах Народных милиций ДНР и ЛНР.

Речь идет о периоде с 29 по 30 мая.

Согласно отчету донецкого командования, украинская армия лишилась 52 бойцов, трех огневых позиций для 22-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, двух танков, двух БТР и одного грузовика.

«Захвачена одна 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и одна БМП», — говорится в сообщении.

В свою очередь Народная милиция ЛНР отчиталась об уничтожении 40 военных, четырех БТР и семи автомобилей.

«ЛНР стремится сберечь жизни украинских солдат и призывает сложить оружие, так артиллерийскими подразделениями оборонного ведомства продолжаются мероприятия по залистовыванию позиций ВСУ агитационными листовками», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что подразделения республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли там плацдарм. ВСУ попытались контратаковать.

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Алевтина Запольская
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