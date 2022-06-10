Литовский депутат пригрозил России расторжением договора XVII века

В сейме Литвы пригрозили России расторжением Поляновского договора XVII века

Если Государственная Дума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та в свою очередь расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск. Об этом на своей странице в Twitter написал депутат литовского Сейма Матас Малдейкис.

Своей ироничной публикацией парламентарий прокомментировал инициативу российского депутата Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года, согласно которому Москва признавала независимость Вильнюса. Как объяснял член Думы, эта мера позволит «исправить ошибки» руководства тех лет.

«Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы [президент России Владимир] Путин подчинился власти Владислава IV, а также вернул все оккупированные территории Великому княжеству [Литовскому]. Смоленск — это Литва!» — пригрозил Малдейкис.

Поляновский мир был заключен между Русским царством и Речью Посполитой по итогам русско-польской войны 1632–1634 годов. По ее итогам король Владислав IV отказался от претензий на московский престол, вывел свои войска со спорных территорий, но сохранил за собой часть земель современной Белоруссии и Украины.

Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» 8 июня. Также он предложил дополнить Конституцию статьей «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».