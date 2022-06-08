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Депутат Госдумы объяснил идею лишить Литву независимости

Депутат Федоров счел, что лишение Литвы независимости установит порядок в правовом поле

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, что идея лишить Литву независимости позволит «навести порядок» в правовом поле и установить «прозрачные отношения со всем миром». Его слова приводит «Газета.Ru».

Парламентарий отметил, что Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, как минимум он не имел права лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории.

«Учитывая, что прошел референдум по Конституции, где мы определены как правопреемники Советского Союза, то теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. И мы должны наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при [последнем президенте СССР Михаиле] Горбачеве в том числе», — считает он.

Депутат добавил, что в настоящее время Литва ведет «агрессивную политику» в отношении России, поэтому нужно запускать правовые основания для переговорного процесса.

Ранее Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

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Сергей Истомин
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