Захарова назвала реакцию Британии на смертный приговор наемникам истерикой

Захарова напомнила властям Британии, что осужденные в ДНР наемники не являются пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику приговора британским наемникам в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны западных властей и, в частности, представителей Великобритании. Она напомнила, что формально они не являются военнопленными. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Она назвала реакцию Лондона на приговор ажиотажной и истерической и заявила, что британские власти не пытались проявить инициативы по вызволению своих граждан.

48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни 9 июня решением Верховного суда ДНР. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

В соответствии с международным правом, участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника не является преступлением. Тем не менее, наемники не имеют права на статус комбатантов, военнопленных или любой другой группы защищенных лиц.