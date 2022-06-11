В США рассказали о последствиях спецоперации на Украине для своей армии

Defense News: армия США должна будет учесть опыт спецоперации на Украине

Российская спецоперация на Украине привела к некоторым последствиям для армии США. Об этом рассказывает американское издание Defense News.

В публикации отмечается, что спецоперация на Украине продемонстрировала важность активной защиты танков, особенно против атак сверху. Другой вопрос, на который обращает внимание издание, — использование барражирующих боеприпасов, способных зависать на некоторое время в воздухе, ожидая подходящего момента для нанесения удара по цели.

Согласно публикации, в конфликтах будущего армия Соединенных Штатов должна учитывать этот опыт.

В июне обозреватель издания 19FortyFive Уэсли Калп заметил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», успешное испытание которых в бою определит их экспортный успех.

В том же месяце Defense News, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Великобритании, написало, что западные страны испугались раскрытия Россией технических секретов поставляемого на Украину оружия. По словам собеседника, такие соображения возникают на фоне истощения у Киева запасов вооружений советских времен и растущего желания Украины получить все более мощное и дальнобойное западное оружие.