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В США рассказали о последствиях спецоперации на Украине для своей армии

Defense News: армия США должна будет учесть опыт спецоперации на Украине

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Российская спецоперация на Украине привела к некоторым последствиям для армии США. Об этом рассказывает американское издание Defense News.

В публикации отмечается, что спецоперация на Украине продемонстрировала важность активной защиты танков, особенно против атак сверху. Другой вопрос, на который обращает внимание издание, — использование барражирующих боеприпасов, способных зависать на некоторое время в воздухе, ожидая подходящего момента для нанесения удара по цели.

Согласно публикации, в конфликтах будущего армия Соединенных Штатов должна учитывать этот опыт.

В июне обозреватель издания 19FortyFive Уэсли Калп заметил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», успешное испытание которых в бою определит их экспортный успех.

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В том же месяце Defense News, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Великобритании, написало, что западные страны испугались раскрытия Россией технических секретов поставляемого на Украину оружия. По словам собеседника, такие соображения возникают на фоне истощения у Киева запасов вооружений советских времен и растущего желания Украины получить все более мощное и дальнобойное западное оружие.

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Иван Потапов
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