Defense News: Россия может раскрыть секреты поставляемого на Украину западного оружия

Западные страны испугались раскрытия Россией технических секретов поставляемого на Украину оружия, пишет американское издание Defense News, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Великобритании.

По его словам, такие соображения возникают на фоне истощения у Киева запасов вооружений советских времен и растущего желания Украины получить все более мощное и дальнобойное западное оружие. Источник уверен, что любое вооружение, которое включает в себя самонаводящиеся элементы и алгоритмы шифрования, может дать российским силам ключ к пониманию того, как работает это оружие и, возможно, как защититься от него.

Другой собеседник заметил, имея в виду исчерпание советских запасов оружия на Украине, что «нет ничего безграничного». «Количество оружия, которое расходуется ежедневно только для того, чтобы сдерживать Россию на восточном фланге в Донбассе, является значительным», — сказал он.

В июне РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Россия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса применила звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть.