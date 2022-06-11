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Австралия заплатит Франции полмиллиарда долларов за разрыв контракта на подлодки

Австралия заплатит компании Naval Group $580 млн за разрыв контракта на атомные подлодки

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 миллионов долларов в качестве компенсации за разрыв многомиллиардного контракта на строительство атомных подводных лодок. Об этом сообщает газета Financial Times.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что власти высоко ценят роль и участие Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, теперь две страны смогут вновь объединиться «для защиты общих принципов и интересов».

В 2021 году Австралия, Великобритания и США заключили трехсторонний договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

После этого Канберра разорвала контракт с Парижем на строительство 12 подлодок общей суммой 66 миллиардов долларов США, заключенный в 2016 году. Во Франции такие действия назвали «ударом в спину».

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Ксения Назарова
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