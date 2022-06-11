Экономист назвал причины увеличения спроса на наличные деньги

Экономист Григорьев: увеличение спроса на наличные деньги связано с закрытием вкладов

Сейчас идет естественный процесс: прошло три месяца после того, как высокодоходных вклады были открыты. Значительная часть тех, кто воспользовался ими, снимают деньги, чтобы найти им другое применение, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» экономист назвал причины, которые повлияли на увеличение спроса на наличные деньги.

Связь наличных денег и вкладов

Центробанк России зафиксировал увеличение спроса россиян на наличные деньги. С 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток вырос более чем в полтора раза. Тогда объем выпущенных Центробанком наличных денег увеличился на 97,5 миллиарда рублей с учетом остатков в кассах банков.

Я думаю, что часть этих средств будет вложена в иностранную валюту и в ценные бумаги Владимир Григорьев экономист

«После повышения ключевой ставки банки повысили ставки по вкладам, которые доходили даже до 25 процентов. Поскольку было очевидно, что такая ставка установлена ненадолго, то все банки предлагали их на краткосрочные депозиты: три и шесть месяцев. Сейчас идет естественный процесс — как раз прошло три месяца», — сообщил Григорьев.

Финансовый эксперт также напомнил, по какой причине многие россияне в марте стали пользоваться вкладами в банках.

Размещать деньги в банках на тот момент было реально выгодно Владимир Григорьев экономист

«На валютном рынке было невозможно купить валюту или возможность была за такие деньги, что смысла это не имело. Рынок ценных бумаг у нас тоже не функционировал», — упомянул он.

При этом Владимир Григорьев сообщил, что сегодня ситуация изменилась.

«У нас ожил фондовый рынок: он не стабильный, но он живой. У нас уже с меньшим ограничением стал функционировать валютный рынок. Поэтому для части населения это, безусловно, какой-то промежуток времени между тем, как они сняли деньги в банках и разместили их в другие инструменты», — сказал экономист.

Лето и наличные деньги

Еще одной причиной увеличения спроса может быть летний период, считает финансовый эксперт.

«Лето — это период отпусков. И хотя, конечно, число россиян, которые поедут за границу в этом году, существенно мало, но все-таки такие люди есть. Им нужны наличные деньги. Также летом многие что-то строят, ремонтируют и так далее. В этой сфере практически 90 процентов платежей проходят наличными. Здесь может быть еще одно объяснение», — заключил Григорьев.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5 процента годовых.