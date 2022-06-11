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Центробанк зафиксировал высокий спрос россиян на наличные

Центробанк: объем наличных денег в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей

Фото: Shutterstock

Центробанк России зафиксировал увеличение спроса россиян на наличные деньги, следует из статистики, опубликованной на сайте регулятора.

С 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток вырос более чем в полтора раза. Тогда объем выпущенных Центробанком наличных денег увеличился на 97,5 миллиарда рублей с учетом остатков в кассах банков.

По мнению управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, устойчивый рост объема наличных денег в обращении россиян может быть связан с окончанием сроков трехмесячных высокодоходных вкладов, которые были оформлены на пике ключевой ставки в начале марта.

«Не все вклады переоформляются или рефинансируются, поскольку с момента их открытия ставки успели значительно снизиться», — рассказал он в беседе с РБК.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5 процента годовых.

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Варвара Кошечкина
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