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Бывший чемпион UFC оценил свои шансы в бою с Чимаевым

Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер заявил, что ему было бы непросто в бою с Хамзатом Чимаевым

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Роберт Уиттакер оценил свои шансы в возможном поединке против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова привел LowKick MMA.

31-летний австралиец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что поединок против Чимаева стал бы непростым испытанием для него. «Он суровый соперник», — отметил Уиттакер.

Австралиец — бывший чемпион UFC в среднем весе. Он утратил титул в феврале 2019-го, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье. В феврале 2022-го Уиттакер снова дрался против Адесаньи и вновь потерпел поражение.

На счету Чимаева 11 побед в 11 поединках в MMA. Из пяти поединков в UFC, четыре уроженец Чечни завершил досрочно. До выступлений в UFC он дрался под эгидой Brave FC.

Николай Костюков
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