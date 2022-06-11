Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе

Даниил Медведев обыграл Адриана Маннарино и вышел в финал турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале 26-летний россиянин сломил сопротивление французского теннисиста Адриана Маннарино. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 7:5. В решающем матче ему предстоит сыграть против Тима ван Рейтховена из Нидерландов. Последний в полуфинале оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альссима.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев должен вновь занять первое место. Это произойдет за счет того, что у конкурентов россиянина сгорят очки, заработанные на Уимблдоне.

Медведев лидировал в рейтинге ATP с 28 февраля по 20 марта. Позже он уступил статус первой ракетки мира Новаку Джоковичу.