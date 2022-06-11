Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Дипломат ответил на слова Байдена о вине России в инфляции в США

Дипломат Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в инфляции в США неубедительной
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на слова президента США Джо Байдена, который обвинил Россию в растущей инфляции. Об этом Полянский написал в своем Twitter на английском языке.

Полянский назвал неубедительной попытку Байдена переложить вину на Россию за инфляцию в США.

«Кажется, будто президент [России Владимир] Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности», — подчеркнул дипломат.

Ранее Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

10 июня стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Офис Зеленского впервые с начала спецоперации назвал количество потерь ВСУ
Россия заявила о тупике в политическом диалоге с США
В России начались длинные выходные
Дипломат ответил на слова Байдена о вине России в инфляции в США
Джастин Бибер рассказал о тяжелом заболевании
Зеленский отказался отменить запрет на выезд мужчин с Украины
Франция возмутилась вынесением в ДНР смертного приговора иностранным наемникам
В Запорожской области предложили возродить производство «Запорожца»
Назначен новый замминистра экономического развития России
В Африке оценили слова Путина о беспрепятственном вывозе украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.