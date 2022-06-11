Дипломат ответил на слова Байдена о вине России в инфляции в США

Дипломат Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в инфляции в США неубедительной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на слова президента США Джо Байдена, который обвинил Россию в растущей инфляции. Об этом Полянский написал в своем Twitter на английском языке.

Полянский назвал неубедительной попытку Байдена переложить вину на Россию за инфляцию в США.

«Кажется, будто президент [России Владимир] Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности», — подчеркнул дипломат.

Ранее Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

10 июня стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.