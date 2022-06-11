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Спорт

ПСЖ нацелился на Левандовски

ПСЖ нацелился на трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовски

Фото: YVES HERMAN / Reuters

«Пари Сен-Жермен» нацелился на трансфер польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает L'Equipe.

Новый советник парижан Луиш Кампуш увидел в 33-летнем форварде усиление атакующей линии. Таким образом, ПСЖ поспорит за Левандовски с каталонской «Барселоной», которая также считается претендентом на игрока.

Левандовски публично заявил о желании покинуть «Баварию». Кроме того, форвард отказался прибыть на предсезонный сбор клуба. Контракт польского нападающего с чемпионом Бундеслиги истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

Николай Костюков
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