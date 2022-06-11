Турция заявила об ожидании решения России по переговорам об украинском зерне

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об ожидании решения России по переговорам о зерне

Турция ожидает решения Российской Федерации о возможном проведении многосторонних переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским. Его цитирует ТАСС.

«Мы провели переговоры с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых обсудили возобновление переговоров [между Россией и Украиной] и снятие ограничений на поставки зерна», — заявил турецкий министр. По его словам, план ООН по вывозу зерна из портов Украины является самым правильным.

Он отметил, что Турция предложила провести в Стамбуле переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН, как это было описано в плане всемирной организации.

28 мая немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море. Таким образом, страны смогли бы избежать мирового продовольственного кризиса.