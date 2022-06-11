В Европе призвали Украину приложить больше усилий для реформирования страны

Глава ЕК призвала Украину приложить больше усилий для реформ на пути к вступлению в ЕС

Украинские власти должны приложить больше усилий для реформ и модернизации страны на пути к вступлению в Евросоюз (ЕС). С таким призывом к Киеву обратилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Она отметила, что путь Украины к Евросоюзу известен и оценила решительность ее властей в этом вопросе. Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что еще до начала спецоперации в стране была прочная парламентская демократия.

По ее словам, сегодня Украина проходит «стресс-тест», активизировавший всю страну. «Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас», — заключила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу заявки на включение страны в состав Евросоюза.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС обсудят 17 июня. Он добавил, что первые дискуссии начнутся уже в понедельник, 13 июня.