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Названы возможные сроки оглашения позиции ЕК по вступлению Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен: ЕК выскажет мнение по включению Украины в ЕС на следующей неделе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) в скором времени должна высказать мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом на включение в состав Европейского союза (ЕС). Предполагается, что ведомство выскажет реакцию на неделе. Возможные сроки в субботу, 11 июня, назвала Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас комиссия готовит рекомендации «так называемого экспертного заключения для стран-членов ЕС». «Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам...» — заявила политик.

В заключение она добавила, что нынешние переговоры в Киеве должны помочь составить окончательную оценку по Украине.

О том, что глава Европейской комиссии прибыла в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским по заявке Украины на включение в состав ЕС, стало известно ранее в субботу, 11 июня.

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Варвара Кошечкина
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