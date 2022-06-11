Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить заявку Украины в Евросоюз

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для того, чтобы обсудить заявку Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Bietigheimer Zeitung.

Сообщается, что на встрече Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского также будет присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По информации издания, политики обсудят открытые вопросы по заявке Киева. Ожидается, что результат ее рассмотрения будет опубликован в пятницу, 17 июня. Еврокомиссия должна решить, предоставить ли Украине статус кандидата в члены ЕС.

Ранее стало известно, что первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ
В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта
США захотели перезагрузить отношения с Саудовской Аравией
Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС
Российские войска уничтожили две установки РСЗО «Град» на Украине
Бойцы ВСУ назвали требования перед выходом с завода «Азот»
В Финляндии оценили убытки от запрета полетов над Россией
Российские военные сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.