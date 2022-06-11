Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить заявку Украины в Евросоюз

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для того, чтобы обсудить заявку Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Bietigheimer Zeitung.

Сообщается, что на встрече Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского также будет присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По информации издания, политики обсудят открытые вопросы по заявке Киева. Ожидается, что результат ее рассмотрения будет опубликован в пятницу, 17 июня. Еврокомиссия должна решить, предоставить ли Украине статус кандидата в члены ЕС.

Ранее стало известно, что первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.