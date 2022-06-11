В России самозанятые смогут без торгов получать государственное имущество

Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать госимущество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет самозанятым гражданам России без торгов получать государственное и муниципальное имущество. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель закона — обеспечить возможность предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Закон вступит в силу через 10 дней с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше работать таксистами, а водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления — браться за управление автобусами и трамваями. Эта мера также будет действовать для граждан государств-членов ЕАЭС, осужденных у себя на родине.