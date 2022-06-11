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В России самозанятые смогут без торгов получать государственное имущество

Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам без торгов получать госимущество

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет самозанятым гражданам России без торгов получать государственное и муниципальное имущество. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель закона — обеспечить возможность предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Закон вступит в силу через 10 дней с момента публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше работать таксистами, а водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления — браться за управление автобусами и трамваями. Эта мера также будет действовать для граждан государств-членов ЕАЭС, осужденных у себя на родине.

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Алиса Дмитриева
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