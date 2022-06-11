Путин запретил водителям с судимостью работать в такси

Путин подписал закон, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше работать таксистами, а водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления — браться за управление автобусами и трамваями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий запрет действует для лиц, желающих стать водителями автобусов, трамваев, троллейбусов. Если граждане имеют судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, они не смогут претендовать на желаемые вакансии.

Эта мера также будет действовать для граждан государств-членов ЕАЭС, осужденных у себя на родине. Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, расширенный судимостями за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и изнасилования..

11 июня российское правительство поддержало законопроект о повышении безопасности дорожного движения. В ведомстве сообщили о проекте федерального закона «О безопасности дорожного движения». В статьи 25 и 26 будут внесены изменения.