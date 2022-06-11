Власти поддержали проект о повышении безопасности дорожного движения в России

Правительство России поддержало проект о повышении безопасности дорожного движения

Российское правительство поддержало законопроект о повышении безопасности дорожного движения. Об этом в субботу, 11 июня, сообщается на сайте кабмина.

В ведомстве сообщили о проекте федерального закона «О безопасности дорожного движения». В статьи 25 и 26 будут внесены изменения.

«Разработка законопроекта продиктована необходимостью повышения безопасности дорожного движения через обеспечение наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами», — говорится в сообщении властей.

Ниже сказано, что правительство Российской Федерации одобрило законопроект. После этого данные направят в Госдуму.

В марте российским водителям назвали максимально допустимую скорость на дороге. В МВД тогда заявили, что можно двигаться со скоростью до 130 километров в час при гарантии безопасности. На дорогах со знаком 5.1 можно двигаться со скоростью до 130 километров в час, 5.3 — до 110 километров в час.