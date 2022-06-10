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В России предложили запретить выдачу прав после штрафа за пьяное вождение

В Госдуму внесли законопроект о запрете выдачи прав после штрафа за вождение в пьяном виде

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в статью 26 закона о безопасности дорожного движения. Они предполагают введение запрета на получение водительского удостоверения для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в России появится новый ресурс, с помощью которого можно будет проверить выданные водительские удостоверения. Его созданием занимаются МВД совместно с Минцифры. Ресурс будет функционировать на базе портала госуслуг — информацию о выданных правах будут загружать в цифровой профиль россиянина.

Сегодня проверить водительские права можно на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД». Для проверки необходимо ввести серию и номер удостоверения и дату его выдачи.

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Марина Совина
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