Законопроект о запрете выдачи прав после штрафа за пьяное вождение объяснили

Эксперт Моржаретто: россиянам могут запретить сдавать экзамен ПДД в период лишения прав

В новом законопроекте, в котором подразумевается запрет на выдачу водительского удостоверения после штрафа за пьяное вождение, речь идет о том, что нельзя будет сдавать досрочно экзамен на ПДД при таком лишении. Само удостоверение выдаваться будет, объяснил законопроект автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Лентой.ру».

Что известно о законопроекте

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде. Поправки вносятся в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».

Водительское удостоверение выдаваться будет, однако станет запрещено сдавать экзамен во время срока лишения за пьяное вождение Игорь Моржаретто автоэксперт

«Если вас лишили прав за пьянку, то лишение идет на полтора года. Сегодня сдать теоретический экзамен на ПДД можно после того, как прошел год, чтобы не терять время, и получить права ровно через полтора года. Получается, вы можете сдать его как бы досрочно. По новому законопроекту во время срока лишения прав так сдавать будет нельзя», — объяснил автоэксперт.

Усиление мер и наказания

Автомобильный эксперт рассказал, что предложения по ужесточению мер для водителей, которые были лишены водительских прав за пьяное вождение, уже поступали.

«С предложением об усилении наказания уже выступала [депутат Госдумы Ирина] Яровая. Рекомендовалось вводить и уголовное наказание, и даже конфискацию автомобиля, если человек четыре раза попадался на пьяном вождении. Но это для рецидивистов», — поведал он.

Отказывать в праве получить водительское удостоверение в принципе после первого лишения из-за пьяной езды нельзя. А если человек попадается регулярно, то нужно усиливать наказание Игорь Моржаретто автоэксперт

Игорь Моржаретто напомнил, что ряд ограничений для тех, кого лишили водительского удостоверения за пьяное вождение, уже был введен.

Нельзя получить права обратно без сдачи экзамена и без медицинской справки Игорь Моржаретто автоэксперт

«В этом году процедура выдачи медицинской справки была усложнена, если лишение было за пьянку или за отказ от освидетельствования. Теперь обязательно встречаться с наркологом, который может назначить дополнительные анализы», — сообщил он. Также в настоящее время стоит вопрос о введении немецкого Idiotentest («тест на идиота») в России, сказал Моржаретто.

«В Германии “тест на идиота” проходят те, кто был лишен прав именно за пьяное вождение. Тест этот очень сложный и дорогой. С первого раза его никто не проходит. Но это вопрос еще спорный — надо или не надо его вводить», — заключил эксперт.

У нас есть статистика, что число пьяных ДТП сокращается. Но сокращение идет не так быстро, как хотелось бы Игорь Моржаретто автоэксперт

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новый ресурс, с помощью которого можно будет проверить выданные водительские удостоверения. Его созданием занимаются МВД совместно с Минцифры. Ресурс будет функционировать на базе портала госуслуг — информацию о выданных правах будут загружать в цифровой профиль россиянина.

Сегодня проверить водительское удостоверение можно на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД». Для проверки необходимо ввести серию и номер удостоверения и дату его выдачи.

