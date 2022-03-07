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Российским водителям назвали максимально допустимую скорость на дороге

МВД допустило скорость до 130 км/ч на отдельных дорогах РФ при гарантии безопасности

Фото: Pixabay

МВД назвало российским водителям максимально допустимую скорость на дороге. Так, на отдельных участках допустимо двигаться со скоростью до 130 километров в час при гарантии безопасности, передает ТАСС.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — указали в ведомстве.

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На дорогах со знаком 5.1 можно двигаться со скоростью до 130 километров в час, 5.3 — до 110 километров в час.

В МВД добавили, что установка, замена и демонтаж технических средств дорожного движения осуществляется в соответствии с российским законодательством, в то время как выработкой государственной политики и нормативным правовым регулированием в этой сфере занимается Минтранс.

В феврале вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс уже разрабатывают депутаты. Отмечается, что санкции намерены применять к автовладельцам, которые совершили ДТП в состоянии опьянения или допустили превышение скорости, а также выезд на полосу встречного движения.

Марина Совина
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