Подразделения ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного

Силы Народной милиции ДНР выбили ВСУ с позиций в районе поселка Доломитное

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

По данным командования, силы третьей гвардейской бригады Народной милиции действуют успешно. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», рассказали в ведомстве.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ в боях с подразделениями Донецкой народной республики за сутки безвозвратно потеряли свыше 40 человек личного состава. Согласно отчету командования, в пятницу, 10 июня украинская армия также лишилась двух бронетранспортеров, двух грузовиков, двух огневых точек в укрепрайоне под Авдеевкой и огневой позиции для гаубицы Д-30.

10 июня представители ДНР заявили, что 9 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибром 155 миллиметров. В результате погибла женщина.