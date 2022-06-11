В усадьбе «Ясная Поляна» в июле пройдет театральный фестиваль

Театральный фестиваль «Толстой» будет проходить в Ясной Поляне с 8 по 10 июля

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области с 8 по 10 июля будет проходить театральный фестиваль «Толстой». Анонс события размещен на сайте правительства региона.

Выступая в ходе заседания оргкомитета VI Международного театрального фестиваля «Толстой», губернатор Алексей Дюмин назвал культурное мероприятие знаковым. По его словам, оно должно стать важной составляющей проекта «Музейное лето в Туле».

В пресс-службе подчеркнули, что в преддверии фестиваля организаторы провели серьезную работу с коллективами из российских регионов. Указывается, что в этом году в международной части программы смогут поучаствовать не все зарубежные гости, планировавшие представить свои постановки.

Рассказывая о подготовке к мероприятию, программный директор фестиваля Павел Руднев отметил, что концепция фестиваля в 2022 году будет основана на теме семьи и детства. Это связано с тем, что в этом году исполняется 170 лет со дня публикации повести «Детство», ставшей литературным дебютом для писателя.

Всего в фестивале примут участие около десяти театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других российских городов. Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая уточнила, что в дни проведения фестиваля на территории усадьбы будут оборудованы две ключевые сцены — возле теплицы и у дома Волконского, а также в яблоневом саду.

Ранее сообщалось, что в Казани 26 июня пройдет Всероссийский фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная Классика». Мероприятие состоится в ходе масштабных фестивалей ко Дню молодёжи, организованных Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).