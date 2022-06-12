«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины Александром Зинченко

«Барселона» может рассмотреть возможность покупки защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы заинтересованы в приобретении у «Челси» испанца Маркоса Алонсо. В случае если трансфер сорвется, альтернативным вариантом для «Барселоны» будет Зинченко. Обратить внимание на кандидатуру украинца руководству сине-гранатовых посоветовал форвард команда Ферран Торрес, который вместе с защитником выступал в составе «Сити».

Зинченко в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах. На счету украинца шесть результативных передач. За сборную страны он провел 48 матчей, в которых забил восемь мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Зинченко в 25 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2024 года.