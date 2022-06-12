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Спорт

Павел Буре рассказал об отношении к россиянам на заседаниях IIHF

Павел Буре описал отношение к россиянам на заседаниях в IIHF фразой «там сложная ситуация»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре рассказал об отношении к соотечественникам на заседаниях организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

51-летний бывший хоккеист описал отношение фразой «там сложная ситуация». Буре подчеркнул, что он и его коллеги работают над тем, чтобы к россиянам относились с уважением. «Любить нас не надо, нас надо уважать», — подытожил Буре.

30 мая глава IIHF Люк Тардиф заявил, что поддерживает контакты с коллегами из России. Он отметил, что это важно для подготовки к перезагрузке отношений и возобновлению полноценных отношений.

28 февраля IIHF отстранила сборные Белоруссии и России от участия в турнирах под своей эгидой. Россия лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске. В мае федерация продлила отстранение российской сборной. Таким образом, национальная команда России не сможет выступить на чемпионате мира 2023 года. Ограничение также коснулось и сборной Белоруссии.

Николай Костюков
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