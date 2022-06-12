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Впервые за 100 лет обнаружена считающаяся исчезнувшей редкая черепаха

Nature Communications Biology: ученые впервые за 100 лет нашли редкую гигантскую черепаху

Фото: Karol Kozlowski / Globallookpress.com

Европейские ученые и их коллеги из США впервые за 100 лет обнаружили редкий вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications Biology.

Найденное животное было известно лишь по одному описанному в 1906 году экземпляру, который был замечен на Галапагосских островах. Этот вид также известен по названию «фантастическая гигантская черепаха» или Черепаха Фернанда, в честь острова Фернандина, где она обитает. После обнаружения специалисты взяли образцы биоматериала черепахи и сравнили с ДНК, извлеченного из первого представителя вида.

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Результаты подтвердили родство замеченного пресмыкающегося с образцом 1906 года. Кроме того, исследователи изучили набор генов этих двух черепах и провели анализ с образцами других 13 видов галапагосских черепах. Данные подтвердили, что это действительно отдельный вид, который сильно отличается от других представителей с островов.

Синдром отмены: Россия

В мае 2022 года специалисты из Института биологических исследований Парагвая в сотрудничестве с коллегами из неправительственной организации Guyra Paraguay и Para La Tierra обнаружили новый вид неядовитой и красочной змеи.

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Елена Апазиди
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