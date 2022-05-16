В Парагвае найден новый вид неядовитых змей

Zoosystematics and Evolution: в Парагвае обнаружен новый вид редких неядовитых змей

Сотрудники Института биологических исследований Парагвая совместно с коллегами из неправительственной организации Guyra Paraguay и Para La Tierra нашли новый вид неядовитой змеи. Данные исследования опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

Обнаруженный экземпляр, как уточняется, принадлежит к роду Phalotris, который включает в себя 15 полуподземных видов, широко распространенных в Центральной Южной Америке. Они отличаются своей яркой окраской с красными, черными и желтыми полосами. Новый вид назвали Phalotris shawnella, он был найден одним из ученых случайно: в то время, когда он копал яму на ранчо в 2014 году.

По мнению специалистов, этот редкий вид следует причислить к «находящемуся под угрозой исчезновения», поскольку было задокументировано только три особи, и все они находились на востоке Парагвая: в Колонии Волендам и Лагуне Бланка (находятся в 90 километрах друг от друга).

В мае 2022 года на одном из городских пляжей Кронулла в Сиднее был замечен новый вид опасных ядовитых кубомедуз. Прибывшие на место эксперты заметили, что этим водам не свойственно нахождение таких беспозвоночных, и, вероятнее всего, эти морские животные еще не описаны в научном сообществе.