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В Парагвае найден новый вид неядовитых змей

Zoosystematics and Evolution: в Парагвае обнаружен новый вид редких неядовитых змей

Фото: Jean-Paul Brouard

Сотрудники Института биологических исследований Парагвая совместно с коллегами из неправительственной организации Guyra Paraguay и Para La Tierra нашли новый вид неядовитой змеи. Данные исследования опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

Обнаруженный экземпляр, как уточняется, принадлежит к роду Phalotris, который включает в себя 15 полуподземных видов, широко распространенных в Центральной Южной Америке. Они отличаются своей яркой окраской с красными, черными и желтыми полосами. Новый вид назвали Phalotris shawnella, он был найден одним из ученых случайно: в то время, когда он копал яму на ранчо в 2014 году.

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По мнению специалистов, этот редкий вид следует причислить к «находящемуся под угрозой исчезновения», поскольку было задокументировано только три особи, и все они находились на востоке Парагвая: в Колонии Волендам и Лагуне Бланка (находятся в 90 километрах друг от друга).

В мае 2022 года на одном из городских пляжей Кронулла в Сиднее был замечен новый вид опасных ядовитых кубомедуз. Прибывшие на место эксперты заметили, что этим водам не свойственно нахождение таких беспозвоночных, и, вероятнее всего, эти морские животные еще не описаны в научном сообществе.

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Елена Апазиди
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