Обнаружен новый вид опасных ядовитых медуз

The Sydney Morning Herald: на городском пляже Сиднея обнаружили новый вид опасных медуз

На городском пляже в Сиднее обнаружили новый вид опасных ядовитых медуз. Об этом написала австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Кубомедузу заметил один из отдыхающих на пляже Кронулла на юго-востоке Сиднея в 80 метрах от берега. Прибывшие на место специалисты отловили морское животное и заключили, что для этой местности пребывание подобных медуз не свойственно.

Морской биолог и директор австралийской консультационной службы по вопросам медуз Лизу-Энн Гершвин заметила, что найденное беспозвоночное животное не относится к смертельно опасной морской осе, которые обитают на севере Австралии, несмотря на сильное внешнее сходство и вероятную принадлежность к одному классу. Она также добавила, что обнаруженную медузу необходимо тщательно исследовать, так как она может оказаться ранее неизвестной науке.

В апреле 2022 года команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила новый вид морских скатов в Персидском заливе.