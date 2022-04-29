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Обнаружен новый вид морских скатов

El-Balad: Агентство охраны окружающей среды Абу-Даби обнаружило новый вид морских скатов

Фото: Fernando Jorge / Unsplash

Группа исследователей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила новый вид морских скатов в Персидском заливе. Об этом пишет портал El-Balad.

Представители Агентства по охране окружающей среды эмирата Абу-Даби заметили нового представителя хрящевых рыб во время исследования ресурсов залива. Зафиксированные морские животные отличаются особой полосатой бледно-голубой окраской, которая не очень характерна для скатов, а чаще встречается скорее у карповых рыб вида орлиный гольян.

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На данный момент зарегистрировано более 630 видов скатов, которые широко распространены в мировом океане — их можно встретить от арктики до антарктики, включая тропические воды.

В апреле 2022 года ученые из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей в США зафиксировали новый вид глубоководных медуз Atolla reynoldsi. Такое название морским животным дали в честь одного из давних сотрудников института — Джеффа Рейнольдса.

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Елена Апазиди
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