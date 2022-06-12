Черноморский флот запустил четыре крылатых ракеты по объектам ВСУ
Фрегат Черноморского флота запустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. Соответствующее видео публикует РИА Новости.
«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские артиллеристы и ракетчики за прошедшие сутки уничтожили 320 украинских военнослужащих, 21 пункт управления ВСУ и несколько десятков единиц военной техники.
Кроме того, российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных Украине из США и ЕС партий западного оружия и боеприпасов к ним.