Черноморский флот запустил четыре крылатых ракеты по объектам ВСУ

Фрегат Черноморского флота запустил четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам ВСУ

Фрегат Черноморского флота запустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские артиллеристы и ракетчики за прошедшие сутки уничтожили 320 украинских военнослужащих, 21 пункт управления ВСУ и несколько десятков единиц военной техники.

Кроме того, российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных Украине из США и ЕС партий западного оружия и боеприпасов к ним.