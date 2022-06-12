«Роскосмос» возобновил переговоры с Европой о миссии ExoMars

Рогозин заявил, что «Роскосмос» вновь ведет переговоры с ЕКА о запуске миссии ExoMars

Государственная корпорация «Роскосмос» вновь ведет переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии ExoMars. О возобновлении диалога сообщил гендиректор организации Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

По его словам, ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для астробиологической программы хватит, чтобы запустить аппарат в 2024 году. «Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран-участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — отметил глава корпорации.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» рассчитывает получить ответ в 20-х числах июня. Он уточнил, что шанс положительного решения составляет 7-8 процентов.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

Однако 28 февраля ЕКА назвала запуск миссии маловероятным из-за спецоперации на Украине.